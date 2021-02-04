В Україні розпочалися зйомки фільму Марисі Нікітюк "Я, Ніна", покликаного розповісти суспільству, що рак – це не вирок.

Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.

Картина “Я, Ніна” заснована на реальних подіях із життя відомої телеведучої та журналістки Яніни Соколової та інших онкопацієнтів, які стали прототипами головних героїв картини.

Стрічка складатиметься з двох частин: художньої, де поєднано кілька драматичних історій, та документальної. Впродовж року сценаристка та режисерка фільму Марися Нікітюк збирала та обробляла десятки інтерв’ю онкопацієнтів та їхніх родичів, онкопсихологів та лікарів. У стрічці будуть грати шість головних героїв, кожен з яких має один, а подекуди й два прототипи.

“Фільм “Я, Ніна” – перш за все, про необхідність підтримки найближчих людей, про силу надії та дружби під час нелегкої боротьби з раком, про бажання жити попри все і проживати кожен день свого життя наповнено й зі змістом. Завданням картини є надихнути як хворих на рак, так і абсолютно здорових людей на розуміння, що кожен день життя варто проживати як останній, сповнений надії”, – зазначили у Держкіно.

Оператором-постановником фільму є Сергій Михальчук, художниця-постановниця – Марія Шуб, продюсерка – Олеся Корженевська.

Кінопроєкт стрічки “Я, Ніна” став одним із переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно, фільм створюється кінокомпаніями ТОВ “Яніна Соколова Продакшн” та DREAM HUNTERS PRODUCTION.

Нагадаємо, 9 жовтня 2020 року Яніна Соколова заявила, що фільм “Я, Ніна“ опинився під загрозою. За її словами, у серпні команда фільму виграла пітчинг від Держкіно України на фінансування і так його і не отримала. Через це у жовтні команда так і не приступила до зйомок.

Наступного дня стало відомо, що Державне агентство з питань кіно ухвалило позитивне рішення щодо фільму “Я, Ніна”.