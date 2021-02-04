Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно.
Картина “Я, Ніна” заснована на реальних подіях із життя відомої телеведучої та журналістки Яніни Соколової та інших онкопацієнтів, які стали прототипами головних героїв картини.
Стрічка складатиметься з двох частин: художньої, де поєднано кілька драматичних історій, та документальної. Впродовж року сценаристка та режисерка фільму Марися Нікітюк збирала та обробляла десятки інтерв’ю онкопацієнтів та їхніх родичів, онкопсихологів та лікарів. У стрічці будуть грати шість головних героїв, кожен з яких має один, а подекуди й два прототипи.
“Фільм “Я, Ніна” – перш за все, про необхідність підтримки найближчих людей, про силу надії та дружби під час нелегкої боротьби з раком, про бажання жити попри все і проживати кожен день свого життя наповнено й зі змістом. Завданням картини є надихнути як хворих на рак, так і абсолютно здорових людей на розуміння, що кожен день життя варто проживати як останній, сповнений надії”, – зазначили у Держкіно.
Оператором-постановником фільму є Сергій Михальчук, художниця-постановниця – Марія Шуб, продюсерка – Олеся Корженевська.
Кінопроєкт стрічки “Я, Ніна” став одним із переможців 11-го конкурсного відбору Держкіно, фільм створюється кінокомпаніями ТОВ “Яніна Соколова Продакшн” та DREAM HUNTERS PRODUCTION.
Нагадаємо, 9 жовтня 2020 року Яніна Соколова заявила, що фільм “Я, Ніна“ опинився під загрозою. За її словами, у серпні команда фільму виграла пітчинг від Держкіно України на фінансування і так його і не отримала. Через це у жовтні команда так і не приступила до зйомок.
Наступного дня стало відомо, що Державне агентство з питань кіно ухвалило позитивне рішення щодо фільму “Я, Ніна”.
- 22 травня 2019 року Яніна Соколова розповіла, що сім місяців тому у неї виявили рак, який вона успішно поборола. За цей час вона пережила 30 променевих терапій і чотири курси хіміотерапії. Як наслідок – Яніна втратила волосся, брови, вії, кілька органів.
- Раніше Соколова запустила мультимедійний проект для підтримки онкохворих “Я, Ніна”, який всього за добу зібрав практично 1/4 бюджету, необхідного для його повноцінного запуску (практично мільйон гривень – 814 352 грн).
- Музичний колектив “Друга ріка” представив кліп а пісню “Сьомий день”, яка стане гімном проекту журналістки Яніни Соколової для онкохворих людей “Я, Ніна”.