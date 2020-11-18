Відео модель опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Так, в кінці жовтня інсайдери повідомили, що 28-річна Карлі і її 35-річний чоловік Джошуа Кушнер готуються до народження первістка. Тепер же модель підтвердила цю інформацію.

На опублікованому відео Карлі, одягнена в чорний бюстгальтер і помаранчеві шорти, каже: “Доброго ранку! Привіт, малюк!”. При цьому, інші подробиці про майбутню дитину вона поки не розповіла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Karlie Kloss (@karliekloss)

Зазначимо, що Карлі і Джошуа одружилися в жовтні 2018 року. Церемонія була скромною і пройшла за всіма канонами іудаїзму. Чоловік Карлі є американським бізнесменом та інвестором. Його старший брат Джаред Кушнер Корі є чоловіком дочки президента США Дональда Трампа – Іванки, а також старшим радником самого Трампа.