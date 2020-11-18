Відео модель опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
Так, в кінці жовтня інсайдери повідомили, що 28-річна Карлі і її 35-річний чоловік Джошуа Кушнер готуються до народження первістка. Тепер же модель підтвердила цю інформацію.
На опублікованому відео Карлі, одягнена в чорний бюстгальтер і помаранчеві шорти, каже: “Доброго ранку! Привіт, малюк!”. При цьому, інші подробиці про майбутню дитину вона поки не розповіла.
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Зазначимо, що Карлі і Джошуа одружилися в жовтні 2018 року. Церемонія була скромною і пройшла за всіма канонами іудаїзму. Чоловік Карлі є американським бізнесменом та інвестором. Його старший брат Джаред Кушнер Корі є чоловіком дочки президента США Дональда Трампа – Іванки, а також старшим радником самого Трампа.
- 27 жовтня модель та акторка Емілі Ратаковскі оголосила, що чекає на первістка, з’явившись у фотосесії для модного журналу Vogue та опублікувавши короткометражку про свою вагітність.