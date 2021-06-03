Сукню, яку принцеса Уельська Діана одягла в день свого весілля 40 років тому, виставили в її колишньому будинку - Кенсингтонському палаці.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Сукня була розроблена Девідом і Елізабет Емануель в липні 1981 року. Вона прикрашена інкрустованим паєтками шлейфом довжиною 7,6 м. Сукня також має приталений ліф, покритий вставками із старовинного мережива, який спочатку належав королеві Марії.

Організатори виставки Royal Style in the Making кажуть, що сукня Діани “зараз є однією з найвідоміших в історії весіль”.

Виставка відкрилася для публіки сьогодні, 3 червня, і триватиме до початку січня 2022 року.

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