Про це Нівін повідомила у своєму акаунті в TikTok.
Блогерка розповіла, що коли побачила метч від актора в популярному серед знаменитостей застосунку для знайомств Raya, спочатку подумала, що це фейкова сторінка.
Дівчина не стала відповідати Аффлеку, але той не заспокоївся і записав відео, в якому запитав, що пішло не так.
На це Нівін все одно відповіла: “Вибач, Бен”.
@nivinejaySorry Ben 🥺🥱 ##raya ##benaffleck ##dating ##fyp♬ original sound – Amir Yass
За її словами, вона не хотіла принизити або висміяти актора.
“Я не хотіла сміятися з нього в цьому ролику. Я сміялася над собою. Я думала, що це користувач, який видає себе за іншу людину”, – пояснила вона.
- Раніше повідомлялося, що американський актор Бен Аффлек і акторка Ана де Армас розійшлися після року стосунків.