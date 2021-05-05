Актор Бен Аффлек намагався познайомитися з відомою моделлю і блогеркою Нівін Джей у застосунку Raya, але зазнав невдачі.

Про це Нівін повідомила у своєму акаунті в TikTok.

Блогерка розповіла, що коли побачила метч від актора в популярному серед знаменитостей застосунку для знайомств Raya, спочатку подумала, що це фейкова сторінка.

Дівчина не стала відповідати Аффлеку, але той не заспокоївся і записав відео, в якому запитав, що пішло не так.

На це Нівін все одно відповіла: “Вибач, Бен”.

За її словами, вона не хотіла принизити або висміяти актора.

“Я не хотіла сміятися з нього в цьому ролику. Я сміялася над собою. Я думала, що це користувач, який видає себе за іншу людину”, – пояснила вона.