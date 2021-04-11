Кіченок опублікувала весільні фото в Instagram.
“07.04.2021. Нова глава”, – підписала серію знімків Кіченок.
- Раніше відома американська співачка, володарка “Греммі” Аріана Гранде оголосила про заручини із бойфрендом і показала каблучку.
28-річна українська тенісистка Надія Кіченок вийшла заміж за колишнього українського тенісиста Анатолія Лашкул, сина тенісного функціонера і мецената Сергія Лашкул.
Кіченок опублікувала весільні фото в Instagram.
“07.04.2021. Нова глава”, – підписала серію знімків Кіченок.