Відео опубліковано в YouTube на каналі Warner Bros. Pictures.

У фільмі Роберт Паттінсон зіграє подвійну головну роль – мільярдера-відлюдника Брюса Вейна та його альтер-его супергероя у масці.

У фільмі разом із Паттінсоном зіграють:

Зої Кравіц (“Велика маленька брехня”, “Фантастичні звірі: Злочини Гріндельвальда”) у ролі Селіни Кайл;

Пол Дано (“Любов і милосердя”, “12 років рабства”) в ролі Едварда Нештона;

Джеффрі Райт (“Не час помирати”, “Західний світ”) як Джеймс Гордон з GCPD;

Джон Туртурро (фільми “Трансформери”) як Кармін Фальконе;

Пітер Сарсгард (“Чудова сімка”, “Допит”) як Готем Д.А. Гіл Колсон та інші.

До кулісної творчої команди режисера увійшли номінант на “Оскар” режисер Грейг Фрейзер (“Дюна”, “Лев”); художник -постановник “Планета мавп” Джеймс Чінлунд та редактор Вільям Хой; дизайнер костюмів Оскар Жаклін Дурран (“1917”, “Маленькі жінки”, “Анна Кареніна”).

Музику до фільму написав композитор Майкл Джаккіно (“Людина-павук”, “Світ Юрського періоду” та “Зоряні війни”, “Вгору”).

Прем’єра нового “Бетмена” запланована на 4 березня 2022 року.