Відео оприлюднено на YouTube-каналі сервісу, докладніше пише портал Deadline.

У центрі сюжету – пандемія коронавірусу. Режисер серіалу Марк Дюпласс розповів, що сценаристи переписали частину другого сезону після того, як виробництво було закрито через COVID-19.

Раніше сценаристи вже переписували серіал, щоб включити в нього рух #MeToo.

“Ми зняли два епізоди, перш ніж закрилися через пандемію, але я знаю, що вони також переписуються. Це безумно, тому що те ж саме відбулося в першому сезоні. У них був цілий набір сценаріїв в першому сезоні, і вони переписали всі, щоб включити рух #Me Too, і тепер у нас є інше, більш глобальне явище, з яким потрібно мати справу. У другому сезоні також знайдеться місце і для руху «Black Lives Matter», – сказав режисер.

Серіал розповість про наслідки звільнення популярного ведучого на ім’я Мітч (Стів Карелл) після того, як його звинуватили в сексуальних домаганнях. На його місце прийшла молода журналістка Бредлі (Різ Уізерспун). Його постійна співведуча Алекс (Дженіфер Еністон) залишається зовсім одна і намагається пристосуватися до змін, борючись за те, щоб залишатися актуальною в професії, де інші вважають, що вона відстала від життя.

Серіал вийде на Apple TV 17 вересня.