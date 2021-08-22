Фото із центру Києва акторка опублікувала в Instagram.
Кетрін разом із батьками гуляє столицею.
Вона сфотографувалась на фоні Андріївської церкви та на Софійській площі.
Кетрін Винник, при народженні Катерина Анна Вінницька, народилася й виросла в Етобіко. Батьки Кетрін є нащадками вихідців з України, обоє народилися в Німеччині, куди в 1940-ві роки їхні родини втекли від радянської влади. Незабаром родини з маленькими дітьми перебралися до Канади. Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися в Галичині: бабуся — на Львівщині, а дідусь — на Тернопільщині.
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