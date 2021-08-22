Канадська акторка і режисерка українського походження Кетрін Винник, найвідоміша за ролями Ганни Берлі у телесеріалі "Кістки", Лаґерти у серіалі "Вікінги" приїхала до Києва.

Фото із центру Києва акторка опублікувала в Instagram.

Кетрін разом із батьками гуляє столицею.

Вона сфотографувалась на фоні Андріївської церкви та на Софійській площі.

Кетрін Винник, при народженні Катерина Анна Вінницька, народилася й виросла в Етобіко. Батьки Кетрін є нащадками вихідців з України, обоє народилися в Німеччині, куди в 1940-ві роки їхні родини втекли від радянської влади. Незабаром родини з маленькими дітьми перебралися до Канади. Батьки матері Кетрін, Лесі, народилися в Галичині: бабуся — на Львівщині, а дідусь — на Тернопільщині.