У неділю ввечері, 15 листопада, в Лос-Анджелесі незважаючи на епідемію коронавірусу пройшла церемонія People's Choice Awards.

Про це повідомляє видання Deadline.

Ведучою церемонії була співачка Демі Ловато.

У цей вечір актриса і співачка Дженніфер Лопес була удостоєна звання “Народної ікони”, а Тайлер Перрі – нагороджений премією “Народного чемпіона” (People’s Champion Award), а Трейсі Елліс Росс була удостоєна нагороди Fashion Icon.

Переможці премії People’s Choice Awards

Народна ікона

Дженніфер Лопес

Fashion-ікона

Трейсі Елліс Росс

Комедія 2020 року

“Будка поцілунків 2”

Бойовик 2020 року

“Мулан”

Драма 2020 року

“Гамільтон”

Сімейний фільм 2020 року

“Уперед”

Найкращий кіноактор

Уілл Сміт

Найкраща кіноакторка

Тіффані Хаддіш

Найкращий фільм 2020

“Погані хлопці назавжди”

Найкращий актор бойовика

Кріс Хемсворт

Найкращий серіал

“Анатомія Грей”

Драматичний серіал 2020 року

“Рівердейл”

Комедійний серіал 2020 року

“Я ніколи не…”

Найкраще реаліті-шоу

“Не відстаючи від Кардашьян”

Найкраще конкурсне талант-шоу

“Голос”

Найкращий телеактор

Коул Спроус

Найкраща телеакторка

Еллен Помпео

Найкращий актор драматичного фільму

Лін-Мануель Міранда

Найкраща акторка комедійного фільму

Джої Кінг

Найкраще денне ток-шоу

“Шоу Еллен Дедженерес”

Найкраще вечірнє ток-шоу

Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном

Зірка реаліті-шоу

Хлої Кардашян

Співак 2020 року

Джастін Бібер

Співачка 2020 року

Аріана Гранде

Гурт 2020 року

BTS

Найкраща пісня 2020 року

Dynamite – BTS

Найкращий альбом 2020 року

Map of the Soul: 7 – BTS

Кантрі-співак 2020 року

Блейк Шелтон

Нова артистка 2020 року

Doja Cat

Музичне відео 2020 року

Dynamite – BTS

Найкраща музична колаборація

WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Найкращий саундтрек

Only the Young (Тейлор Свіфт – “Місіс Америка”)

Зірка соцмереж 2020 року

Емма Чемберлен

Б’юті-інфлюенсер 2020 року

Джеймс Чарльз

Соціальна знаменитість 2020 року

Аріана Гранде

Найстильніша зірка 2020 року

Зендая