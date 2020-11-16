Про це повідомляє видання Deadline.
Ведучою церемонії була співачка Демі Ловато.
У цей вечір актриса і співачка Дженніфер Лопес була удостоєна звання “Народної ікони”, а Тайлер Перрі – нагороджений премією “Народного чемпіона” (People’s Champion Award), а Трейсі Елліс Росс була удостоєна нагороди Fashion Icon.
Переможці премії People’s Choice Awards
Народна ікона
Дженніфер Лопес
Fashion-ікона
Трейсі Елліс Росс
Комедія 2020 року
“Будка поцілунків 2”
Бойовик 2020 року
“Мулан”
Драма 2020 року
“Гамільтон”
Сімейний фільм 2020 року
“Уперед”
Найкращий кіноактор
Уілл Сміт
Найкраща кіноакторка
Тіффані Хаддіш
Найкращий фільм 2020
“Погані хлопці назавжди”
Найкращий актор бойовика
Кріс Хемсворт
Найкращий серіал
“Анатомія Грей”
Драматичний серіал 2020 року
“Рівердейл”
Комедійний серіал 2020 року
“Я ніколи не…”
Найкраще реаліті-шоу
“Не відстаючи від Кардашьян”
Найкраще конкурсне талант-шоу
“Голос”
Найкращий телеактор
Коул Спроус
Найкраща телеакторка
Еллен Помпео
Найкращий актор драматичного фільму
Лін-Мануель Міранда
Найкраща акторка комедійного фільму
Джої Кінг
Найкраще денне ток-шоу
“Шоу Еллен Дедженерес”
Найкраще вечірнє ток-шоу
Вечірнє шоу з Джиммі Феллоном
Зірка реаліті-шоу
Хлої Кардашян
Співак 2020 року
Джастін Бібер
Співачка 2020 року
Аріана Гранде
Гурт 2020 року
BTS
Найкраща пісня 2020 року
Dynamite – BTS
Найкращий альбом 2020 року
Map of the Soul: 7 – BTS
Кантрі-співак 2020 року
Блейк Шелтон
Нова артистка 2020 року
Doja Cat
Музичне відео 2020 року
Dynamite – BTS
Найкраща музична колаборація
WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion
Найкращий саундтрек
Only the Young (Тейлор Свіфт – “Місіс Америка”)
Зірка соцмереж 2020 року
Емма Чемберлен
Б’юті-інфлюенсер 2020 року
Джеймс Чарльз
Соціальна знаменитість 2020 року
Аріана Гранде
Найстильніша зірка 2020 року
Зендая
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