Про це повідомили на офіційному Instagram-аккаунті королівської сім’ї.

Ялинку помістили у Георгіївському залі. Її висота понад 20 футів (7 метрів). Дерево привезли з Великого Віндзорського парку. 

Новорічну ялинку королеви прикрашають тисячі вогників та дзеркальні прикраси.

Також повідомляється, що різдвяний Віндзорський замок тепер відкритий для відвідувачів.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

На сторінці благодійної організації Royal Collection Trust показали відеоролик того, як норвезька красуня потрапила у замок королеви. Зазначається, що ялинки з Великого Віндзорського парку прикрашають замки британської монархії з часів королеви Вікторії.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Royal Collection Trust (@royalcollectiontrust)

  • Королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп через епідемію коронавірусу COVID-19 проведуть Різдво у Віндзорському замку. Зазначається, що після розгляду “всіх відповідних рекомендацій” королівська пара вирішила відсвяткувати Різдво “тихо” у своїй резиденції в Беркширі. Хоча зазвичай вони проводять свято з іншими членами королівської сім’ї в маєтку королеви в Норфолку.