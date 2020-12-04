Про це повідомили на офіційному Instagram-аккаунті королівської сім’ї.
Ялинку помістили у Георгіївському залі. Її висота понад 20 футів (7 метрів). Дерево привезли з Великого Віндзорського парку.
Новорічну ялинку королеви прикрашають тисячі вогників та дзеркальні прикраси.
Також повідомляється, що різдвяний Віндзорський замок тепер відкритий для відвідувачів.
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На сторінці благодійної організації Royal Collection Trust показали відеоролик того, як норвезька красуня потрапила у замок королеви. Зазначається, що ялинки з Великого Віндзорського парку прикрашають замки британської монархії з часів королеви Вікторії.
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- Королева Великобританії Єлизавета II та її чоловік принц Філіп через епідемію коронавірусу COVID-19 проведуть Різдво у Віндзорському замку. Зазначається, що після розгляду “всіх відповідних рекомендацій” королівська пара вирішила відсвяткувати Різдво “тихо” у своїй резиденції в Беркширі. Хоча зазвичай вони проводять свято з іншими членами королівської сім’ї в маєтку королеви в Норфолку.