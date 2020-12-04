У Віндзорському замку, де вперше з 1988 року святкуватиме Різдво королева Великобританії Єлизавета II, з’явилася новорічна ялинка та інший тематичний декор.

Про це повідомили на офіційному Instagram-аккаунті королівської сім’ї.

Ялинку помістили у Георгіївському залі. Її висота понад 20 футів (7 метрів). Дерево привезли з Великого Віндзорського парку.

Новорічну ялинку королеви прикрашають тисячі вогників та дзеркальні прикраси.

Також повідомляється, що різдвяний Віндзорський замок тепер відкритий для відвідувачів.

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На сторінці благодійної організації Royal Collection Trust показали відеоролик того, як норвезька красуня потрапила у замок королеви. Зазначається, що ялинки з Великого Віндзорського парку прикрашають замки британської монархії з часів королеви Вікторії.

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