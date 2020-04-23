Відповідний ролик Винник опублікував у своєму Instagram.
“Я обіцяв вам щось несподіване. Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, а і колегам”, — написав співак в описі до ролика.
Також він додав, що ця та кілька інших “музичних імпровізацій” були записані ним під час останнього туру.
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Я обіцяв вам дещо несподіване😉 Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок😀 Бажаю усім нам здоров'я і натхнення! * Ария Ленского ("Евгений Онегин") * @polyakovamusic "Шлепки" Далі буде!
Нагадаємо, як звучить оригінал:
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