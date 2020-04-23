Відповідний ролик Винник опублікував у своєму Instagram.

“Я обіцяв вам щось несподіване. Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, а і колегам”, — написав співак в описі до ролика.

Також він додав, що ця та кілька інших “музичних імпровізацій” були записані ним під час останнього туру.

Нагадаємо, як звучить оригінал:

Реакція виконавиці не змусила себе довго чекати: