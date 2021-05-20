Про це повідомляють #Букви.

Як сповіщалося, 20 травня в Роттердамі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.

З 17 конкурсантів до фіналу потрапляють 10. Це представники таких країн:

Конкурс залишили конкурсанти від Естонії, Чехії, Австрії, Польщі, Грузії, Латвії і Данії.

Разом із десяткою, відібраною під час першого півфіналу, представниками від Нідерландів (господарів конкурсу в цьому році) та інших учасників автоматичної кваліфікації (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії) ця 10-тка продовжить боротьбу у фіналі конкурсу, який відбудеться 22 травня.

Подивитися записи виступів конкурсантів другого півфіналу можна в плейлисті на YouTube.