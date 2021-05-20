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Як сповіщалося, 20 травня в Роттердамі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.

З 17 конкурсантів до фіналу потрапляють 10. Це представники таких країн:

  • Албанія, конкурсант Anxhela Peristeri, пісня Karma
  • Сербія, конкурсант Hurricane, пісня LOCO LOCO
  • Болгарія, конкурсант VICTORIA, пісня Growing Up Is Getting Old
  • Молдова, конкурсант Natalia Gordienko, пісня SUGAR
  • Португалія, конкурсант The Black Mamba, пісня Love Is On My Side
  • Ісландія, конкурсант Daði og Gagnamagnið, пісня 10 Years
  • Сан-Марино, конкурсант Senhit, пісня Adrenalina
  • Швейцарія, конкурсант Gjon’s Tears, пісня Tout l’Univers
  • Греція, конкурсант Tornike Kipiani, пісня You
  • Фінляндія, конкурсант Blind Channel, пісня Dark Side

Конкурс залишили конкурсанти від Естонії, Чехії, Австрії, Польщі, Грузії, Латвії і Данії.

Разом із десяткою, відібраною під час першого півфіналу, представниками від Нідерландів (господарів конкурсу в цьому році) та інших учасників автоматичної кваліфікації (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії) ця 10-тка продовжить боротьбу у фіналі конкурсу, який відбудеться 22 травня.

Подивитися записи виступів конкурсантів другого півфіналу можна в плейлисті на YouTube.