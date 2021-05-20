Про це повідомляють #Букви.
Як сповіщалося, 20 травня в Роттердамі відбувся другий півфінал пісенного конкурсу “Євробачення-2021”.
З 17 конкурсантів до фіналу потрапляють 10. Це представники таких країн:
- Албанія, конкурсант Anxhela Peristeri, пісня Karma
- Сербія, конкурсант Hurricane, пісня LOCO LOCO
- Болгарія, конкурсант VICTORIA, пісня Growing Up Is Getting Old
- Молдова, конкурсант Natalia Gordienko, пісня SUGAR
- Португалія, конкурсант The Black Mamba, пісня Love Is On My Side
- Ісландія, конкурсант Daði og Gagnamagnið, пісня 10 Years
- Сан-Марино, конкурсант Senhit, пісня Adrenalina
- Швейцарія, конкурсант Gjon’s Tears, пісня Tout l’Univers
- Греція, конкурсант Tornike Kipiani, пісня You
- Фінляндія, конкурсант Blind Channel, пісня Dark Side
Конкурс залишили конкурсанти від Естонії, Чехії, Австрії, Польщі, Грузії, Латвії і Данії.
Разом із десяткою, відібраною під час першого півфіналу, представниками від Нідерландів (господарів конкурсу в цьому році) та інших учасників автоматичної кваліфікації (Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії) ця 10-тка продовжить боротьбу у фіналі конкурсу, який відбудеться 22 травня.
Подивитися записи виступів конкурсантів другого півфіналу можна в плейлисті на YouTube.
- Нагадаємо, гурт Go_A, який представляє Україну на пісенному конкурсі “Євробачення-2021”, потрапив до фіналу.
- #Букви нагадували історія виступів України на пісенному конкурсі “Євробачення”.