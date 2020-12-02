Британський ритейлер Arcadia Group, до складу якого входять бренди Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Burton, Wallis, Miss Selfridge, Evans і Outfit, оголосив про банкрутство.

Про це пише CNN.

Після того, як продажі одягу впали під час пандемії, ритейлер шукає захисту від кредиторів, намагаючись врятувати 13 000 робочих місць.

“Це неймовірно сумний день для всіх наших колег, а також для наших постачальників і багатьох інших зацікавлених сторін. Вплив пандемії COVID-19, включаючи примусове закриття наших магазинів на тривалі періоди часу, серйозно вплинув на торгівлю в усіх наших брендах”, – йдеться в заяві генерального директора Arcadia Іана Грабінера.

Інформація про банкрутство з’явилася на тлі того, як економіка Великобританії бореться зі висхідною кризою безробіття і найсильнішою рецесією за більш ніж 300 років.

Великі роздрібні торговці одягом, в тому числі Marks & Spencer і Selfridges, ще раніше оголосили про радикальне скорочення робочих місць через пандемію, в результаті якої магазини були закриті на кілька місяців і прискорився перехід до онлайнового шопінгу, що вже позначалося на їх продажах.