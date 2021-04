Інформацію підтвердили родичі артиста.

Репера DMX називають одним з найпопулярніших і успішних періоду кінця 1990-х і початку 2000-х років.

Смерть наступила 9 квітня в лікарні міста Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк). Поруч з музикантом були його родичі.

My childhood and love for music would not have been the same without this man. DMX was easily my favorite artist growing up. I had every album, every ruff Ryder song, followed any artist he endorsed. Man….RIP the dog. There will never be another like him. pic.twitter.com/2fp2S695Az

— Chris Redd (@Reddsaidit) April 9, 2021