50-річний американський репер і актор Ерл Сіммонс, відомий як DMX, помер внаслідок передозування наркотиками. Протягом тижня він був у лікарні, підключений до апарату життєзабезпечення після серцевого нападу.

Інформацію підтвердили родичі артиста.

Репера DMX називають одним з найпопулярніших і успішних періоду кінця 1990-х і початку 2000-х років.

Смерть наступила 9 квітня в лікарні міста Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк). Поруч з музикантом були його родичі.

My childhood and love for music would not have been the same without this man. DMX was easily my favorite artist growing up. I had every album, every ruff Ryder song, followed any artist he endorsed. Man….RIP the dog. There will never be another like him. pic.twitter.com/2fp2S695Az — Chris Redd (@Reddsaidit) April 9, 2021

“Ерл був воїном, який боровся до самого кінця. Він любив свою сім’ю всім серцем, і ми цінуємо час, проведений з ним. Музика Ерла надихала шанувальників по всьому світу, і його культова спадщина буде жити вічно”, – сказано в заяві родичів репера.

Вони закликали поважати їх право на приватне життя і не турбувати питаннями з приводу похорону і прощання з артистом.

За словами інсайдерів, в лікарні репер був в “вегетативному стані”. Це означає, що мозок відмовлявся працювати, а лікарі прогнозували смерть.

Довідка. Репер народився 18 грудня 1970 року в Нью-Йорку. Музична кар’єра DMX почалася в 1992 році. Його перший трек – Born Loser. Перший альбом It’s Dark and Hell Is Hot очолив топ Billboard. Серед найбільш популярних треків музиканта – Party Up, X Gon ‘Dogs Out, Give It To Ya.

Останній альбом репера Redemption of the Beast вийшов у 2015 році.

За всю музичну кар’єру DMX отримав кілька номінацій на “Греммі” і був лауреатом музичної премії American Music Award.

За даними Rolling Stone, у 2017 році DMX скасував серію запланованих виступів, щоб повернутися у реабілітаційний центр.