Відповідні фото і відео опублікувала мама дівчаток, письменниця Міна Гарріс.
“В гостях у тітки на новій роботі”, – підписала вона публікацію.
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Крім того, на урочисту інавгурацію нового президента США Джо Байдена і Гарріс дівчатка одягли однакові пальто зі штучного хутра з леопардовим малюнком.
Примітно, що таким чином вони повторили дитячий образ своєї тітки.
Фото: People
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- 20 січня обрана віцепрезидента США Камала Гарріс склала присягу, ставши першою жінкою та першою кольоровою жінкою на цій посаді.