Відповідні фото і відео опублікувала мама дівчаток, письменниця Міна Гарріс.

“В гостях у тітки на новій роботі”, – підписала вона публікацію.

 

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Публикация от Meena Harris (@meena)

Крім того, на урочисту інавгурацію нового президента США Джо Байдена і Гарріс дівчатка одягли однакові пальто зі штучного хутра з леопардовим малюнком.

Примітно, що таким чином вони повторили дитячий образ своєї тітки.

Фото: People

 

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Публикация от Meena Harris (@meena)

  • 20 січня обрана віцепрезидента США Камала Гарріс склала присягу, ставши першою жінкою та першою кольоровою жінкою на цій посаді.