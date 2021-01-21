Внучаті племінниці віцепрезидентки США Камали Гарріс - Амара і Ліла Айагу - відвідали тітку на новій роботі.

Відповідні фото і відео опублікувала мама дівчаток, письменниця Міна Гарріс.

“В гостях у тітки на новій роботі”, – підписала вона публікацію.

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Крім того, на урочисту інавгурацію нового президента США Джо Байдена і Гарріс дівчатка одягли однакові пальто зі штучного хутра з леопардовим малюнком.

Примітно, що таким чином вони повторили дитячий образ своєї тітки.

Фото: People

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