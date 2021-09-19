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«Все навпаки»: Гейлі Бібер спростувала чутки про конфлікти з чоловіком

Модель Гейлі Бібер вперше прокоментувала чутки про конфлікти у шлюбі зі співаком Джастіном Бібером. За її словами, їхні стосунки лише міцнішають.

Понеділок, 20 вересня 2021, 00:03

Фото: Getty Images

Про це вона розповіла у подкасті 4D з Демі Ловато.

Зірка зазначила, що терпляче спостерігала за поширенням чуток про розбіжності, сварки та конфлікти у її сім’ї. Однак вона вирішила рішуче спростувати це.

“Ви повинні знати, що саме правда. Так багато чуток поширено про мене, про нього, про нас разом. Існує одна поширена чутка, яка звучить приблизно так: “Джастін погано з нею поводиться”. Це так далеко від істини. Все навпаки. Мені справді пощастило, що я з кимось, хто дуже поважає мене і змушує мене відчувати себе особливою кожен день”, – поділилася Гейлі.

За словами моделі, їй дуже прикро, коли ЗМІ знову пишуть про конфлікти між нею та чоловіком. Люди з їхнього оточення знають, що це брехня.

“Люди кажуть: “Вони нещасні у своїх стосунках”. Що ж, правда в тому, що ми ніколи не були такими одержимими один одним, як зараз, і нам дуже весело разом”, – розповіла Гейлі.

Зараз подружжя підтримує один одного. Модель зазначила, що впоратися з труднощами їй допомагає Джастін.

“Якщо відверто, він мій найкращий друг, тому іноді навіть не потрібно нічого говорити. Іноді потрібно просто бути поруч”, – додала Гейлі.

  • Раніше користувачі соціальних мереж поширювали відеоролик, на якому співак Джастін Бібер начебто кричить на свою дружину — Гейлі Бібер. Однак очевидці спростовують сварку. Детальніше про це – у матеріалі.
Теги: конфлікти, Гейлі Бібер, Джастін Бібер, сварки, чутки

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