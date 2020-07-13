Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Вихід перенесли на 23 квітня 2021 року, в той час як вона повинна була вийти 4 вересня 2020 року.
Крім Міли Йовович в картині знялися Тоні Джаа, репер Tи-Ай, Рон Перлман і Дієго Бонета. Режисером виступив чоловік Йовович – Пол Вільям Скотт Андерсон, який зняв кілька частин “Оселі зла”.
За сюжетом лейтенант Артеміс (Йовович) і її солдати потрапляють в паралельний світ, населений монстрами. Для виживання бійці об’єднуються з так званим мисливцем (Тоні Джаа), який вміє вбивати тварюк.
- Раніше повідомлялося, що студія Universal на рік пізніше випустить фільми жахів режисера Девіда Гордона Гріна з трилогії “Хелловін вбиває” і “Хелловін закінчується”.