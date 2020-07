Ролик опубліковано на Youtube-каналі Amazon Prime Video.

Стрічка розповість про життя і новаторських наукових досягненнях Марії Склодовської-Кюрі — науковиці, яка зробила революцію в медицині завдяки відкриттю радію та полонія. Марія була першою жінкою, яка отримала Нобелівську премію, і першою людиною в історії, який двічі стала лауреатом премії.

В основі сюжету фільму — роман Лорена Реднісса “Radioactive: Marie and Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout”.

Головні ролі у фільмі виконали Розамунд Пайк (Марія), Сем Райлі (П’єр Кюрі), Анюрін Барнард (коханець Марії) та інші.

Режисеркою виступила ірано-французька ілюстраторка, авторка книги “Персеполіс” Марджан Сатрапі.

Прем’єра кінострічка відбудеться на Amazon 24 липня.