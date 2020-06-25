Відео опубліковано на Youtube-каналі Samuel Goldwyn Films.

Це історія про такого собі Магістрата, який керує невеликим колоніальним поселенням посеред пустелі на кордоні імперії. За сюжетом, до магістрата прибуває полковник Джолл, якому доручили розслідувати можливий напад корінних народів колонії (“варварів”), а також простежити за безпекою на кордоні. Полковник проводить серію жорстоких допитів, після яких імперія починає сумніватися у своєму правителі.

Режисером виступив Сіро Герра. В основі сюжету фільму — однойменний роман лауреата Нобелівської премії Джона Кутзее.

Головні ролі в картині зіграли Марк Райленс (Магістрат), Джонні Депп (полковник Джолл), Роберт Паттінсон (офіцер Мандел).

Дата виходу фільму — 7 серпня.