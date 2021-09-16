Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Автором сценарію ремейка виступить Меттью Лопес. Продюсером проєкту стане Лоренс Касдан, який був сценаристом оригінальної картини.

Ніяких подробиць про кастинг, сюжет чи потенційну дату виходу поки не повідомляється.

Сюжет оригінального фільму розповідає про охоронця, який йде зі служби безпеки 40-го президента США Рональда Рейгана і влаштовується на роботу до співачки й акторки. Згодом між ним і акторкою зав’язуються романтичні стосунки.

У фільмі зіграла співачка Вітні Г’юстон, яка вже отримала до того моменту популярність.

Незважаючи на те, що в той час стрічка піддавалася критиці, в 1992 році вона стала другим за величиною фільмом за касовими зборами в світі, а виконання Г’юстон балади Доллі Партон “I Will Always Love You” стало класикою.