Напередодні нового року, 31 грудня, YouTube влаштує масштабну вечірку під назвою "Hello 2021" за участю найпопулярніших зірок.

Про це пише People.

Віртуальне шоу для Північної і Південної Америки представить захоплюючі виступи Демі Ловато, Дуа Липи, Джей Белвіна, YG, Карола Джі і Кейна Брауна.

У заході також візьмуть участь RuPaul, Меттью МакКонахі, Емма Чемберлена, Ларрей, Маркес Браунлі, Dude Perfect, Бред Мондо, ZHC і Dolan Twins.

“Оскільки світ проходить через надзвичайно складний рік, YouTube буде використовувати своє глобальне охоплення, щоб відзначити надію і сподівання 2021 року. Ми з нетерпінням чекаємо можливості закрити книгу про 2020 рік і влаштувати всесвітнє свято, яким наше співтовариство YouTube зможе спокійно насолоджуватися вдома”, – заявила керівник YouTube за оригінальним контенту Сюзанна Деніелс.

Крім того, YouTube також проведе “Hello 2021” у Великобританії, Кореї, Японії та Індії. У кожному з цих шоу візьмуть участь зірки з цих регіонів.