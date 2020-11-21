Португалець поділився несподіваним відео у своєму Instagram.
Так, футболіст опублікував музичний ролик з рекламою португальської телекомунікаційної компанії MEO. Роналду зіграв роль гітариста рок-групи.
Шанувальники зазначили, що він впорався блискуче, про що свідчать чисельні компліментарні коментарі під відео.
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- Раніше форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду отримав негативний тест на коронавірус COVID-19. Португалець лікувався 19 днів. У клубі зазначили, що негативний тест дозволить футболісту завершити самоізоляцію і повернутися до тренувань з командою. Однак перед цим він пройде медичний огляд.