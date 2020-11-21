Форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду з’явився у музичному кліпі та приміряв роль рок-зірки.

Португалець поділився несподіваним відео у своєму Instagram.

Так, футболіст опублікував музичний ролик з рекламою португальської телекомунікаційної компанії MEO. Роналду зіграв роль гітариста рок-групи.

Шанувальники зазначили, що він впорався блискуче, про що свідчать чисельні компліментарні коментарі під відео.

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