Про це повідомило онлайн-видання Film Updates.

Стрічка “The Killer” стане екранізацією серії однойменних графічних романів Алексіса Нолента. Оригінальний твір розповідає про холоднокровного вбивцю, у якого починається психологічна криза.

На фото, що з’явилось в мережі видно актора Майкла Фассбендера, який зіграє головну роль. Актор одягнутий в білий костюм, куртку. А також його образ доповнюють окуляри від сонця та капелюх.

Michael Fassbender on the set of David Fincher’s ‘The Killer’ https://t.co/rhOTrngl3Z

Відомо, що фільмування стрічки відбувається в Парижі.

🆕 David Fincher on the set of The Killer in Paris today! It's happening! (Src: damien.l.e.b.l.a.n.c) pic.twitter.com/Xkk1hNMnmX

— BeatlesFass #93 (@BeatFassbender) November 1, 2021