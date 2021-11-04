Про це повідомило онлайн-видання Film Updates.

Стрічка “The Killer” стане екранізацією серії однойменних графічних романів Алексіса Нолента. Оригінальний твір розповідає про холоднокровного вбивцю, у якого починається психологічна криза.

На фото, що з’явилось в мережі видно актора Майкла Фассбендера, який зіграє головну роль. Актор одягнутий в білий костюм, куртку. А також його образ доповнюють окуляри від сонця та капелюх.

Відомо, що фільмування стрічки відбувається в Парижі.

Над сценарієм працював Ендрю Кевін Вокер, який відомий соєю роботою над фільмом “Сім”.

Фільм має з’явитись на стрімінговому сервісі Netflix в кінці 2022 року.

  • Нагадаємо, Девід Фінчер уклав чотирирічний ексклюзивний контракт з Netflix. Його співпраця з компанією буде залежати від того, як глядачі сприймуть фільм “Манк”.