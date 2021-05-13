Відео з’явилося на Youtube-каналі компанії.

Відомо, що творці серіалу у другому сезоні повністю змінили акторський склад та сюжетні лінії. Глядачу покажуть історію, яка розпочалася у 1949 році.

У продовженні популярного шоу знялися Еллісон Толман, Лана Паррілья, Б.К. Кеннон, Джордан Крісті, Метью Даддаріо, Вероніка Фалькон і Нік Фрост.

Прем’єра серіалу очікується 3 червня.