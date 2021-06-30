Про це повідомляє видання Highsnobiety.
Бренд Converse у співпраці з репером Tyler, the Creator і його брендом Golf Le Fleur випустили оновлені Converse Chuck 70. Класичний силует Chuck 70 прикрашений полум’яним принтом у фірмовому стилі Golf Le Fleur.
На кедах можна побачити фірмову нашивку Converse All Star на медіальній стороні, а також спільний логотип на устілці. В комплекті — шнурівки одного кольору з парусиною, з якої зроблений верх.
Модель отримала назву Yellow Flame, і як очікується, надійде у продаж 9 липня.
- Днями Tyler, the Creator презентував свій шостий студійний альбом “Call Me If You Get Lost”.