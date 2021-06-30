Бренд Converse випустив нову пару кедів, створених у співпраці з репером Tyler, the Creator і його брендом Golf Le Fleur.

Про це повідомляє видання Highsnobiety.

Бренд Converse у співпраці з репером Tyler, the Creator і його брендом Golf Le Fleur випустили оновлені Converse Chuck 70. Класичний силует Chuck 70 прикрашений полум’яним принтом у фірмовому стилі Golf Le Fleur.

На кедах можна побачити фірмову нашивку Converse All Star на медіальній стороні, а також спільний логотип на устілці. В комплекті — шнурівки одного кольору з парусиною, з якої зроблений верх.

Модель отримала назву Yellow Flame, і як очікується, надійде у продаж 9 липня.