Ролик з’явився на YouTube-каналі Sony Pictures Animation.

“Монстри на канікулах” – історія про графа Дракулу, який тримає готель в Трансільванії для таких же чудовиськ, як і він сам. У першому мультфільмі його дочка-вампір Мейвіс закохалася у звичайну людину на ім’я Джонатан. У другій картині у них народилася дитина без надприродних здібностей. А у третій головний герой і сам закохався у смертну жінку – дочку свого заклятого ворога.

Четверта частина серії стане останньою главою історії та розповість про те, як через дії Ван Хельсінга Дракула, Уейн та Франкенштейн перетворюються на людей, а Джонатан – в зеленого монстра.

Героям потрібно буде знайти спосіб повернутися в свій звичний стан, поки трансформація не стала незворотною. Для цього Дракулі і Джонатану доведеться об’єднатися і відправитися в подорож в пошуках зцілення.

Режисерами мультфільму стали Дерек Драймон і Дженніфер Клуска. Автор серії Генді Тартаковський повернувся як сценарист та виконавчий продюсер.

Прем’єра стрічки відбудеться 1 жовтня.