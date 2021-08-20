У Мережі з'явився новий трейлер епічного науково-фантастичного серіалу Foundation ("Заснування"), що вийде 24 вересня на Apple TV Plus.

Про це повідомляє The Verge.

Шоу створено за мотивами однойменної трилогії романів Айзека Азімова. Трейлер порівняли з історією “Гри престолів”, але в космосі.

Особливо глядачам сподобалися репліки героїв шоу: “Війни не матимуть кінця”, “Мученики мають довгий період напіврозпаду”, “Зміни лякають”.

Головні ролі в Foundation зіграли Джаред Харріс та Лі Пейс.

Сюжет: доктор Харі Селдон (Харріс) пророкує падіння Імперії. Разом з вірними послідовниками вони їдуть в різні куточки Галактики, аби створити Foundation. Їх мета — відновити та зберегти майбутнє цивілізації. Але не всі підтримали Харі. Клеони, лінія клонів імператора, бояться, що їх влада не буде настільки міцною, якщо буде створено нову Імперію.

По суті, Foundation – хроніка історій чотирьох людей, які змогли стати вищими, ніж простір та час, перемогти смертельну кризу, змінити умови життя для створення нової реальності.

Перший сезон з’явиться на Apple TV+ 24 вересня. Шоу-раннер та виконавчий директор саги — Девід С. Гойєр. Спершу вийдуть дві серії, а потім виходитимуть по одній серії щоп’ятниці.