Ролик опубліковано на YouTube-каналі “Вольга Україна”.

За сюжетом літній нью-йоркський кінознавець Морт Ріфкін (Уоллес Шон) разом з дружиною, видатною піарницею (Джина Гершон), їде на кінофестиваль в Сан-Себастьяні. Там дружина Ріфкіна представляє свого клієнта – молодого режисера Філіпа (Луї Гаррель). Морт починає підозрювати, що дружина захоплюється, але і сам звертає увагу на місцеву молоду докторку (Олена Анайя).

В український прокат фільм вийде 31 грудня 2020.