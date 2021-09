Телеканал HBO показав перший кадр з екранізації відеогри The Last of Us з Педро Паскалем і Беллою Рамзі.

Кадр опубліковано в Twitter.

The Last of Us — це пригодницький хоррор на виживання від третьої особи. Події у The Last of Us розгортаються за 20 років після того, як сучасна цивілізація була зруйнована.

В центрі сюжету — контрабандист Джоел і 14-річна Еллі. Дівчинка-підліток може бути ключем до ліків проти смертельної пандемії і Джоел має таємно вивезти її з жорсткою карантинної зони.

На світлині з екранізації можна побачити зі спини головних героїв — Джоела та Еллі — у виконанні Педро Паскаля і Белли Рамзі.