Кадр опубліковано в Twitter.
The Last of Us — це пригодницький хоррор на виживання від третьої особи. Події у The Last of Us розгортаються за 20 років після того, як сучасна цивілізація була зруйнована.
В центрі сюжету — контрабандист Джоел і 14-річна Еллі. Дівчинка-підліток може бути ключем до ліків проти смертельної пандемії і Джоел має таємно вивезти її з жорсткою карантинної зони.
На світлині з екранізації можна побачити зі спини головних героїв — Джоела та Еллі — у виконанні Педро Паскаля і Белли Рамзі.
.@PedroPascal1 and @BellaRamsey star as Joel and Ellie.
From @clmazin and @Neil_Druckmann, #TheLastofUs is now in production. @Naughty_Dog @PlayStation #TLOUDay pic.twitter.com/FFGGlJTuzN
— HBO (@HBO) September 27, 2021
- Нагадаємо, знімання серіалу розпочалося в канадській провінції Альберта у липні. Фільмування триватиме майже рік.
- Ресурс Metacritic, який збирає та аналізує відгуки користувачів про відеоігри, назвав The Last of Us найкращою грою.