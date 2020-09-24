Ролик опубліковано на YouTube-каналі Hulu.
Шоу засноване на коміксах Marvel. За сюжетом Деймон і Анна Хелстром – син та дочка таємничого і могутнього серійного вбивці і зведеної з розуму жінки – мають надприродні здібності і вистежують “найгірших представників людства”.
Деймона Хелстрома грає Том Остін, Ану Хелстром – Сідней Леммон. Також у серіалі знялися Елізабет Марвел і Роберт Уіздом. Шоураннер проекту – Пол Збіжевськи.
Прем’єра серіалу намічена на 16 жовтня 2020 року.
- Раніше повідомлялося, що студія DreamWorks показала перший трейлер анімаційного фільму “Сімейка Крудсів: Нова ера” (The Croods 2: A New Age), який є продовженням мультфільму 2013 року “Сімейка Крудсів”.