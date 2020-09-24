Ролик опубліковано на YouTube-каналі Hulu.

Шоу засноване на коміксах Marvel. За сюжетом Деймон і Анна Хелстром – син та дочка таємничого і могутнього серійного вбивці і зведеної з розуму жінки – мають надприродні здібності і вистежують “найгірших представників людства”.

Деймона Хелстрома грає Том Остін, Ану Хелстром – Сідней Леммон. Також у серіалі знялися Елізабет Марвел і Роберт Уіздом. Шоураннер проекту – Пол Збіжевськи.

Прем’єра серіалу намічена на 16 жовтня 2020 року.