Sony Pictures показала перший трейлер фантастичного фільму жахів "Оселя зла: Ласкаво просимо у Раккун-Сіті".

Ролик опубліковано на YouTube-каналі Sony Pictures Entertainment.

Нова стрічка, в основі якої — перші дві частини гри Resident Evil, матиме перезапустити популярну в минулому медіафраншиза.

На зміну Полу Андерсону, який зняв перші шість фільмів серії, прийшов новий сценарист і режисер Йоханнес Робертс.

Продюсерам вдалося залучити цілий ряд молодих, але вже досить відомих акторів. У стрічці знялися Кая Скоделаріо, Роббі Амелл, Ганна Джон-Кеймен, Еван Джогія, Том Гоппер, Лілі Гао, Ніл Мак-Дона та Донал Лоуг.

За сюжетом стрічки, Клер Редфілд (Кая Скоделаріо) приїздить у своє рідне Раккун-Сіті в гості до брата Кріса (Роббі Амелл) у той момент, як піддослідні корпорації Umbrella вириваюьься на свободу і заражають оточення зомбі-вірусом.

Прем’єра стрічки у кінотеатрах запланована на 24 листопада.