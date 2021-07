Про це повідомляє Just Jared.

У неділю, 18 липня, 33-річний актор виграв “Еммі” на церемонії Daymy Emmy 2021 року. Ефрона визнано кращим ведучим денної програми за його роботу у шоу Netflix “Down to Earth”.

“Ого! Ніколи цього не очікував і дуже вдячний. Величезне дякую Daymy Emmy, Netflix та нашому маленькому, але потужному екіпажу “Down to Earth”, який зробив це шоу таким, яким воно є. І найбільше дякую усім вам за перегляд і насолоду від D2E. Це для вас (емодзі серця, – ред.), – написав Ефрон у Twitter.

Wow! Never expected this and so grateful. A HUGE thank you to @DaytimeEmmys @netflix and our small but powerful crew, #downtoearth who made this show what it is. And most of all, thank all of you for watching and enjoying D2E. This is for you. ❤️ pic.twitter.com/PFeMFecSlu

— Zac Efron (@ZacEfron) July 19, 2021