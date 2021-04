Засновник нью-йоркської марки Aimé Leon Dore Тедді Сантіс стане креативним директором New Balance Made in USA.

Про це Сантіс повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Одним з основних факторів, що сприяють нинішньому пожвавленню компанії New Balance, є її робота з брендом Aimé Leon Dore. Проста і спортивна, але водночас шикарна, естетика Aimé Leon Dore (ALD) стала однією з кращих колаборацій New Balance за останній час. Тепер, слідом за цим успіхом, New Balance виводить свої відносини з засновником ALD Тедді Сантісом на новий рівень.

Сьогодні Сантіс оголосив, що з 2022-го року візьме на себе роль креативного директора New Balance Made в США. Схоже, це оголошення також було включено в сьогоднішній випуск The New York Times.

“Спасибі команді NB за те, що довірили мені те, що я вважаю душею бренду. Я з нетерпінням чекаю на можливість поділитися інформацією про цю кампанію і про те, що вона представляє для нашого партнерства”, – написав Сантіс.

ДОВІДКА

Тедді Сантіс виріс в родині грецьких мігрантів, які живуть в Квінсі, найбільшому окрузі Нью-Йорка, повідомляють ЗМІ.

У 2010-х Сантіс працював в салоні оптики, який відкрив разом з другом дитинства. Клієнти салону оптики добре відгукувалися про стиль Тедді Сантіса, і він вирішив спробувати свої сили в індустрії моди. Сантіс зробив светр із написом “Aimе”, що перекладається з французької як “коханий”. Логотип він сам намалював в Adobe Illustrator. Побачивши ажіотаж на светр, Сантіс твердо вирішив робити свій бренд. Назву було розширено до Aimе Leon Dore. Приставка “Leon” відсилає до прізвиська його батька в дитинстві, “Лев”, а “Dore” це закінчення свого повного імені, Теодор.

Перша колекція була показана 14 січня 2014 року і складалася з базових силуетів – толстовок, футболок, спортивних штанів. Переважно лаконічна і комфортна, вона була синонімом універсальної міської екіпіровки. Але що більш важливо, вона вся була зроблена в США і Канаді, підтримуючи місцевих виробників.

Aimé Leon Dore кожен сезон випускає нові колекції і співпрацює з іншими брендами, розширюючи свій асортимент. Крім New Balance, колаборації виходили з New Era, Nike, Woolrich, KITH, PUMA, Suicoke і іншими.

New Balance Athletic Shoe, Inc. (NBAS), більш відома як New Balance – американський виробник спортивного одягу, який базується в Брайтоні, одному з районів Бостона (штат Массачусетс, США). Компанія була заснована в 1906 році як “New Balance Arch Support Company” і стала одним із найбільших світових виробників спортивного одягу, взуття та інвентарю.

Made in USA – преміальна колекція бренду New Balance, під егідою якої компанія виробляє кросівки на території США. Продукція американських фабрик New Balance відрізняється матеріалами найвищої якості, бездоганної складанням і уособлює доробок знаменитого бренду.