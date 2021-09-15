Дизайнер і музикант Ніго, відомий як засновник популярних марок A Bathing Ape і Human Made, призначений новим креативним директором бренду Kenzo.

Про це повідомляє агентство France24.

Відомий своїми колабораціями зі знаменитостями, Ніго, справжнє ім’я якого Томоаки Нагао, змінив португальського дизайнера Феліпе Олівейра Баптіста, який залишив свій пост в червні.

Ніго зробив собі ім’я завдяки своєму лейблу A Bathing Ape (BAPE) в 1990-х роках. За свою кар’єру він співпрацював з такими гучними іменами, як Фаррелл Вільямс, Каньє Вест, Coca-Cola і Adidas, а в минулому році випустив чоловічу колекцію з Вірджілом Абло з Louis Vuitton.

“Я народився в рік, коли Кензо Такада відкрив свій перший магазин в Парижі. Ми обидва вчилися в одній школі моди в Токіо. У 1993 році, коли Кензо приєднався до групи LVMH, я почав свою кар’єру в моді. Втілити в життя дух і майстерність Кензо Такада для створення нового Kenzo – найбільший виклик у моїй 30-річній кар’єрі”, – прокоментував дизайнер своє призначення.