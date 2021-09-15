Про це повідомляє агентство France24.
Відомий своїми колабораціями зі знаменитостями, Ніго, справжнє ім’я якого Томоаки Нагао, змінив португальського дизайнера Феліпе Олівейра Баптіста, який залишив свій пост в червні.
Ніго зробив собі ім’я завдяки своєму лейблу A Bathing Ape (BAPE) в 1990-х роках. За свою кар’єру він співпрацював з такими гучними іменами, як Фаррелл Вільямс, Каньє Вест, Coca-Cola і Adidas, а в минулому році випустив чоловічу колекцію з Вірджілом Абло з Louis Vuitton.
“Я народився в рік, коли Кензо Такада відкрив свій перший магазин в Парижі. Ми обидва вчилися в одній школі моди в Токіо. У 1993 році, коли Кензо приєднався до групи LVMH, я почав свою кар’єру в моді. Втілити в життя дух і майстерність Кензо Такада для створення нового Kenzo – найбільший виклик у моїй 30-річній кар’єрі”, – прокоментував дизайнер своє призначення.
- Компанія Kenzo була заснована в 1970 році японцем Кензо Такада, який помер у жовтні минулого року від ускладнень, пов’язаних з COVID-19.