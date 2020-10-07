У межах офіційного візиту до Великої Британії президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрілися з членами королівської родини Великої Британії, Герцогом Кембриджським принцом Уїльямом та Герцогинею Кембриджською Кетерін Міддлтон.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Це перша аудієнція президента України Володимира Зеленського у членів королівської родини.

Зазначаэться, що Його Високість принц Уїльям відзначив важливість офіційного візиту президента України до Великої Британії. Зеленський наголосив на теплому прийомі, який відчуває українська делегація у Великій Британії, та важливості підтримки міжлюдських контактів.

“Людські контакти завжди найважливіші для країн. Україна та Велика Британія розділяють бачення щодо багатьох питань”, – сказав глава держави.

Фото: Офіс президента

Під час зустрічі відбувся обмін думками з низки питань міжнародного порядку денного, зокрема щодо екологічних ініціатив, а також двосторонньої взаємодії з питань медичної реабілітації військовослужбовців, гендерної та соціальної рівності, протидії домашньому насильству.

Співрозмовники також обговорили необхідність тісної координації країн світу задля подолання пандемії коронавірусу та забезпечення рівного доступу держав до вакцини у разі її розробки.

Володимир Зеленський запросив Герцога Кембриджського та Герцогиню Кембриджську відвідати Україну з візитом.

Фотографії представників британської королівської сім’ї і української президентського подружжя також опубліковані на сторінці в Instagram Олени Зеленської.

“Чудова сім’я, молоді та щирі люди. Зустріч, запам’ятається!”, – прокоментувала опублікований пост дружина українського лідера.

Пресслужба принца Вільяма і його дружини Кейт теж повідомила про зустріч в Twitter.

“Сьогодні герцог і герцогиня Кембриджські провели офіційну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською в Букінгемському палаці”, – йдеться в повідомленні.