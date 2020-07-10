Про це пише HYPEBAE.
Режисером кліпу виступив Сем Левінсон, а продюсерами – Ешлі Левінсон і Кевін Турен.
Фільм був знятий в період з 17 червня по 2 липня. Всі актори і знімальна група дотримувались строгих правил безпеки. Вони перебували на самоізоляції протягом двох тижнів перед початком роботи над фільмом. А під час зйомок актори щодня проходили температурний скринінг.
Сюжет фільму поки невідомий, але він має деякі відголоски проєкту Netflix “Шлюбна історія”. Дата прем’єри поки не розголошується.
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- Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер фільму під назвою Homemade, який містить 17 короткометражних фільмів.