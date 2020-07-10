Американська актриса, співачка, танцівниця і модель Зендея разом з ексгравцем американського футболу Джоном Девідом Вашингтоном знялися у фільмі під назвою "Малкольм і Марі" (Malcolm & Marie).

Про це пише HYPEBAE.

Режисером кліпу виступив Сем Левінсон, а продюсерами – Ешлі Левінсон і Кевін Турен.

Фільм був знятий в період з 17 червня по 2 липня. Всі актори і знімальна група дотримувались строгих правил безпеки. Вони перебували на самоізоляції протягом двох тижнів перед початком роботи над фільмом. А під час зйомок актори щодня проходили температурний скринінг.

Сюжет фільму поки невідомий, але він має деякі відголоски проєкту Netflix “Шлюбна історія”. Дата прем’єри поки не розголошується.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Malcolm & Marie Публикация от Zendaya (@zendaya) 8 Июл 2020 в 4:03 PDT