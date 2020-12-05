Про це пише WWD.

Так, після показу колекції Valentino весна-літо 2021 креативний директор П’єрпаоло Піччолі заявив, що хоче переглянути позиціонування бренду. І Зендая, як ніхто інший, розділяє цінності бренду.

“Причина, по якій ми вибрали Зендаю в якості нового обличчя Valentino, полягає в тому, що вона ідеально втілює те, чим є і що відстоює бренд сьогодні. Вона сильна молода жінка, яка використовує свій талант і працює, щоб виразити себе, свої цінності і своє покоління”, – зазначив Піччолі.