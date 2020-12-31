Жителів столиці Шотландії з прийдешнім Новим роком привітали з допомогою вражаючого шоу дронів. Яскраве дійство створили 150 квадрокоптерів.

Про це повідомляє видання Edinburgh live.

Шоу проходило під вірш британської письменниці “Fare Well” ( “Прощай”) – його читали відомий актор Девіда Теннанта, а також Шівон Редмонд, Лорна МакФадьєн.

“Це перший показ безпілотників такого масштабу у Великій Британії. Fare Well – це наша інноваційна відповідь про те, як зачинити двері у 2020 році і відсвяткувати початок 2021 року, об’єднавши одну з нових технологій – дрони – з одним з найстаріших видом мистецтва: поезією”, – зазначили організатори.

Перша частина шоу була присвячена року, що минає:

Друга частина присвячена прийдешньому року і надіям, пов’язаним з ним: