Про це повідомляє американський канал NBC 5.

Зазначається, що поруч з кошиком білизни жінка знайшла мило та ополіскувач. Хтось, очевидно, натякав жінці на те, щоб вона випрала цей одяг. Однак Мур не могла зрозуміти, чому власник вирішив, що може звернутися саме до неї.

Жінка шукала таємничого чоловіка у соцмережах. Вона розповсюдила фото кошика з білизною у місцевих спільнотах, але й це не допомогло.

Тоді Мур вирішила допомогти незнайомцю та випрати його шкарпетки й футболки. Ба більше, жінка висушила одяг і дбайливо склала у кошик.

Як тільки Мур це зробила, у двері її будинку постукав незнайомий чоловік. Це і був власник кошика.

Він пояснив їй, що відправив свою брудну білизну жінці, яка живе неподалік. Вона займається пранням одягу на замовлення. Однак кур’єр помилково залишив одяг під дверима будинку Мур.

Чоловік зазначив, що два дні був змушений вдягати одну й ту ж футболку та штани, оскільки не міг знайти свій улюблений одяг, який відправив на прання. Він кілька разів вибачився та подякував за допомогу. Мур вислухала чоловіка та гучно розсміялася.

У розмові з журналістами Мур розповіла, що зовсім не шкодує про те, що випрала чужі речі. На її думку, останній рік у багатьох видався непростим, так чому б не допомогти.