Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
Зокрема, у Душку та її чоловіка, підприємця Пітера Паланджяна, народився син.
“Народився наш прекрасний син Бодан, цей тиждень був справжньою пригодою. Відчуваю вдячність і радість. Ці хлопчики подарували життя нові горизонти”, – зазначила актриса.
У пари, яка зв’язала себе узами шлюбу в серпні 2018 року, також є півторарічний син Філіп.
У лютому Душку розповіла, що чекає на другу дитину, поділившись селфі, на якому вона посміхалася, демонструючи свій живіт.
Примітно, що під час вагітності вона пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу і заявила, що “це було краще рішення для їх сім’ї”.
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