Американська акторка Еліза Душку, яка відома своїми ролями у фільмах "Правдива брехня", "Добийся успіху" і в телесеріалах "Баффі - винищувачка вампірів", "Ангел" та "Ляльковий дім", стала мамою вдруге.

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

Зокрема, у Душку та її чоловіка, підприємця Пітера Паланджяна, народився син.

“Народився наш прекрасний син Бодан, цей тиждень був справжньою пригодою. Відчуваю вдячність і радість. Ці хлопчики подарували життя нові горизонти”, – зазначила актриса.

У пари, яка зв’язала себе узами шлюбу в серпні 2018 року, також є півторарічний син Філіп.

У лютому Душку розповіла, що чекає на другу дитину, поділившись селфі, на якому вона посміхалася, демонструючи свій живіт.

Примітно, що під час вагітності вона пройшла повний курс вакцинації проти коронавірусу і заявила, що “це було краще рішення для їх сім’ї”.