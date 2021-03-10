Бразильсько-американська акторка, найвідоміша за роллю Ванесси у фільмах "Дедпул" і "Дедпул 2", Морена Баккарін знову стала мамою.

Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“2021 рік налагоджується. Ласкаво просимо у світ Артура. Повір, ти ще нічого не пропустив”, – зазначила Морена.

Вона також показала перше фото малюка. На знімку він спить, тримаючи себе за палець лівої руки.

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Такою ж світлиною поділився і батько хлопчика Бен Маккензі.

Зазначимо, що у пари є спільна донька Френсіс, якій 5 років, а також 7-річний син акторки Джуліос від режисера Остіна Чіка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Morena Baccarin (@morenabaccarin)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Morena Baccarin (@morenabaccarin)