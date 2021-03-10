Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.

“2021 рік налагоджується. Ласкаво просимо у світ Артура. Повір, ти ще нічого не пропустив”, – зазначила Морена.

Вона також показала перше фото малюка. На знімку він спить, тримаючи себе за палець лівої руки.

 

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Публикация от Morena Baccarin (@morenabaccarin)

Такою ж світлиною поділився і батько хлопчика Бен Маккензі.

Зазначимо, що у пари є спільна донька Френсіс, якій 5 років, а також 7-річний син акторки  Джуліос від режисера Остіна Чіка.

 

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Публикация от Morena Baccarin (@morenabaccarin)

 

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Публикация от Morena Baccarin (@morenabaccarin)

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