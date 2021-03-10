Про це вона повідомила в своєму Instagram-акаунті.
“2021 рік налагоджується. Ласкаво просимо у світ Артура. Повір, ти ще нічого не пропустив”, – зазначила Морена.
Вона також показала перше фото малюка. На знімку він спить, тримаючи себе за палець лівої руки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Такою ж світлиною поділився і батько хлопчика Бен Маккензі.
Зазначимо, що у пари є спільна донька Френсіс, якій 5 років, а також 7-річний син акторки Джуліос від режисера Остіна Чіка.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Раніше принц Гаррі і герцогиня Меган Маркл повідомили стать своєї другої дитини – це дівчинка.