Принц Гаррі і герцогиня Меган Маркл повідомили стать своєї другої дитини - це дівчинка.

Про це пара сказала в інтерв’ю Опрі Вінфрі, яке вийшло на телеканалі CBS.

“Мати хлопчика, а потім дівчинку, чого ще можна бажати?” – сказав принц Гаррі.

“Але тепер у нас є сім’я. Нас четверо і дві собаки”.

Під час інтерв’ю Гаррі заперечував, що застав королеву зненацька звісткою про те, що він і Меган відмовляються від королівських обов’язків, заявивши, що цьому передувало кілька розмов.

“Я не ошелешив свою бабусю. Я занадто поважаю її”, – сказав він.

Однак він сказав, що його батько, принц Чарльз, перестав відповідати на його дзвінки.

Гаррі сказав Вінфрі, що відчуває себе спійманим у пастку королівського життя і був здивований, що в минулому році його позбавили фінансів і безпеки.

Що стосується повідомлення статі майбутнього члена королівської сім’ї, то тут є правило: стать дитини не розкривається до моменту народження. А в день, коли малюк народжується, перед Букінгемським палацом виставляють великий позолочений мольберт, на який кріплять відповідну заяву.

Після оголошення про народження принца або принцеси в Лондоні дають урочистий залп.