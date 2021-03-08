Про це пара сказала в інтерв’ю Опрі Вінфрі, яке вийшло на телеканалі CBS.
“Мати хлопчика, а потім дівчинку, чого ще можна бажати?” – сказав принц Гаррі.
“Але тепер у нас є сім’я. Нас четверо і дві собаки”.
Під час інтерв’ю Гаррі заперечував, що застав королеву зненацька звісткою про те, що він і Меган відмовляються від королівських обов’язків, заявивши, що цьому передувало кілька розмов.
“Я не ошелешив свою бабусю. Я занадто поважаю її”, – сказав він.
Однак він сказав, що його батько, принц Чарльз, перестав відповідати на його дзвінки.
Гаррі сказав Вінфрі, що відчуває себе спійманим у пастку королівського життя і був здивований, що в минулому році його позбавили фінансів і безпеки.
Що стосується повідомлення статі майбутнього члена королівської сім’ї, то тут є правило: стать дитини не розкривається до моменту народження. А в день, коли малюк народжується, перед Букінгемським палацом виставляють великий позолочений мольберт, на який кріплять відповідну заяву.
Після оголошення про народження принца або принцеси в Лондоні дають урочистий залп.
- Меган Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові, принцу Гаррі, з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – принца Арчі.
- Раніше повідомлялося, що співробітники Кенсінгтонського палацу звинуватили дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську Меган Маркл у цькуванні та знущаннях.
- Королева Великої Британії Єлизавета II не буде дивитися інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл, колишніх герцога і герцогині Сассекських, з Опрою Вінфрі.
- Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл зізналася, що під час виконання королівських обов’язків вона відчувала себе дуже самотньо і у неї з’являлись думки про самогубство.