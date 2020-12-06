Американський актор Меттью Перрі, виконавець однієї з головних ролей в серіалі "Друзі", представив колекцію одягу, на якій зображений його персонаж Чендлер. Гроші, виручені від продажу, він планує відправити на підтримку Всесвітньої організації охорони здоров'я в боротьбі проти COVID-19.

Про це він повідомив в Instagram.

Актор опублікував фотографію в футболці з лінійки і написав: “Що це, футболка з лімітованої серії? Всього через два тижні вийде колекція мого одягу!”.

На всіх речах зображений танцюючий Чендлер і нанесені жарти персонажа.

Крім футболок вартістю 26,99 $ в колекцію також увійдуть худі за 44,99 $, бейсболки (21,99 $) і гуртки (14,99 $). Всю продукцію можна замовити на сайті.

Актор заявив, що кошти від продажу речей підуть на підтримку Всесвітньої організації охорони здоров’я в боротьбі з коронавірусом.

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