Про це він повідомив в Instagram.
Актор опублікував фотографію в футболці з лінійки і написав: “Що це, футболка з лімітованої серії? Всього через два тижні вийде колекція мого одягу!”.
На всіх речах зображений танцюючий Чендлер і нанесені жарти персонажа.
Крім футболок вартістю 26,99 $ в колекцію також увійдуть худі за 44,99 $, бейсболки (21,99 $) і гуртки (14,99 $). Всю продукцію можна замовити на сайті.
Актор заявив, що кошти від продажу речей підуть на підтримку Всесвітньої організації охорони здоров’я в боротьбі з коронавірусом.
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- Раніше повідомлялося, що модний бренд Gucci пожертвує 500 тисяч доларів на закупівлю та поширення вакцини проти коронавірусу. Цим коштом вакцинують найуразливіших людей у всьому світі.