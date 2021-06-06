Англійська актриса Наталі Еммануель - Міссандея з "Гри Престолів" - під час запису подкасту Make It Reign розповіла, як постільна сцена з шоу HBO вплинула на її кар'єру.

Про це вона розповіла під час запису подкасту Make It Reign.

Нагадаємо, перекладачка Королеви драконів, сильно перероблений в порівнянні з книжковим оригіналом персонаж, вперше з’явилася в серіалі в третьому сезоні, і у неї зав’язалися дивного роду романтичні відносини з воїном-євнухом Сірим хробаком – лідером Бездоганних. Апогеєм їх зв’язку на екрані став незграбний еротичний епізод в сьомому сезоні.

“Коли я грала в “Грі престолів”, ніхто мене не змушував роздягатися. Я погоджувалася на такі сцени сама. І це принесло свою користь. Після проекту HBO до голих сцен я ставлюся спокійно. Я завжди думаю: “Якщо я зробила це в “Грі престолів”, то можу зробити і тут”, – поділилася Наталі.

За словами артистки, після цього тривалий час у всіх пропозиціях про роботу її розглядали тільки на ролі, в яких були включені обов’язкові сцени з оголенням.

Наталі Еммануель повідомила, що в цілому вона не проти відвертих зйомок, але тільки якщо це органічно вписується в сюжет і відповідає характеру героїні, а від проєктів, де подібне не дотримувалося, актриса відмовлялася.

За словами Наталі, на щастя, такі сценарії трапляються не часто.

“У дев’яти випадках з десяти люди набагато більше зацікавлені в тому, щоб знайти рішення, хочуть прийти до компромісу і “золотої середини”, – сказала Наталі.

Еммануель зазначає, що все залежить лише від бажання самого актора. Наприклад, вона може погодитися на такі сцени “за надбавку до гонорару”.

“В інших фільмах режисери кидали мені виклик, кажучи щось в дусі: “Постільна або гола сцена тут необхідна”. Якщо я не згодна з цим, то сцени не буде. Але я можу і передумати за надбавку до гонорару “, – зізналася Наталі.