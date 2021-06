Про це вона повідомила в Instagram.

Вона опублікувала історію, присвячену Місяцю гордості ЛГБТК+. Але її підписники сприйняли це, як натяк на бісексуальність актриси.

2 червня вона опублікувала історію з текстом: “time isn’t straight and neither am i”. Вона також додала наліпку “Move, I’m gay”.

Президент США Джо Байден оголосив червень – місяцем гордості для представників ЛГБТК+-спільноти (LGBTQ +). Весь червень на посольствах США по всьому світу буле вивішено різноколірні прапори ЛГБТК+-спільноти. Це демонструє, що “США є лідером у сфері прав людини ЛГБТК+у всьому світі”.

“Місяць гордості – це час, аби згадати випробування, які пережили лесбіянки, геї, бісексуали та тренсперсон, а також радіти тріумфам новаторів, які боролися та продовжують боротьбу за повну рівність”, – заявив Байден.