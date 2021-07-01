Про це повідомляє журнал People.
38-річна акторка розсекретила своє становище, дебютувавши на червоній доріжці на прем’єрі фільму “Війна завтра” в Лос-Анджелесі.
Івонн вдягла білу обтягуючу сукню, яка підкреслила її кругленький живіт. Вона також доповнила свій образ золотим браслетом і діамантовими сережками.
Це буде друга дитина Страховскі та її чоловіка Тіма Лодена. Пара вже виховує сина Вільяма, який з’явився на світ у жовтні 2018 року.
- Раніше повідомлялося, що американська хіп-хоп виконавиця і акторка Карді Бі чекає на другу дитину.