Австралійська акторка Івонн Страховскі, найбільш відома за ролями в серіалах "Декстер" і "Розповідь служниці", чекає на другу дитину.

Про це повідомляє журнал People.

38-річна акторка розсекретила своє становище, дебютувавши на червоній доріжці на прем’єрі фільму “Війна завтра” в Лос-Анджелесі.

Івонн вдягла білу обтягуючу сукню, яка підкреслила її кругленький живіт. Вона також доповнила свій образ золотим браслетом і діамантовими сережками.

Це буде друга дитина Страховскі та її чоловіка Тіма Лодена. Пара вже виховує сина Вільяма, який з’явився на світ у жовтні 2018 року.