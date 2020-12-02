Австралійський актор Г'ю Кіяс-Бірн, відомий за роллю в оригінальному фільмі "Шалений Макс" 1979 року, помер на 74-му році життя.

Про це повідомив у Twitter кінорежисер Тед Геогеган.

“Г’ю Кіяс-Бірн, неоспіваний герой австралійського кіно, помер у віці 73 років”, — написав він у середу, 2 грудня.

“По всій суті, Г’ю Кіяс-Бірн, який навчався у Королівській шекспірівській трупі (велика британська театральна трупа — ред.) був абсолютно чудовою людиною, яка дуже наполегливо боролася за екологічні та гуманітарні питання”, — додав режисер.

Причина смерті чоловіка наразі невідома.

Кіяс-Бірн був актором театру та кіно. Він почав виступати на сцені після закінчення навчання.

За свою кар’єру, що тривала близько 50 років, він зіграв у понад двох десятках фільмів. Г’ю був найбільше відомий за роллю Несмертного Джо, центрального антагоніста в оригінальній стрічці “Шалений Макс” 1979 року та четвертому фільмі франшизи “Дорога гніву” 2015 року.