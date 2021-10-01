Про це повідомляє американський журнал People.

Блогер перебував за кермом Chevrolet Camaro 2014 року, коли сталася автокатастрофа, що забрала життя водія та ще трьох осіб.

Поліціянти намагалися зупинити авто Салазара, але той не зупинився, тож було розпочато погоню. Це трапилося близько 1:25 за місцевим часом на головному шосе США US 83.

Під час погоні автівка Салазара з’їхала в канаву, врізалася в кілька дерев, перекинулася і зайнялася. 19-річний блогер та його пасажири — 41-річний Хосе Луїс Хіменес-Мора, 23-річний Хосе Моліна-Лара і 36-річний Серхіо Еспіноза-Флорес — загинули на місці.

Останній допис Салазара в Instagram був опублікований в суботу, там він позує поруч з автомобілем і за його кермом.

Салазар був відомий в TikTok під псевдонімом @gabenotbabe. На його сторінку підписані понад 2 млн осіб. Він публікував гумористичні скетчі та lipsinking-відео (підспівування під популярні треки).

Рідні Салазара розпочали збір коштів та похорон на GoFundMe. Вони зазначили, що “не хотіли вдаватися в подробиці аварії”, оскільки поки не готові про це говорити. Вони прагнули зібрати 25 тисяч доларів, утім зібрано вже понад 38 тисяч.