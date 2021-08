Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Його агент Тімоті Біл сказав, що він був “скромною, турботливою і доброзичливою людиною“.

Він додав, що смерть Чіби – це “така трагічна новина“.

Академія кінематографічних мистецтв і наук, відповідальна за премію “Оскар“, також заявила, що він був “легендою“, яка “об’єднала жорсткість і глибину“.

In 50 years on screen, Shinichi "Sonny" Chiba grew from actor to fight choreographer to legend. A black belt in six martial arts, he blended toughness with depth in films like "The Street Fighter," "Kill Bill Vol. 1" and “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”. He will be missed. pic.twitter.com/bmRzebbNlI

— The Academy (@TheAcademy) August 20, 2021