Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Його агент Тімоті Біл сказав, що він був “скромною, турботливою і доброзичливою людиною“.

Він додав, що смерть Чіби – це “така трагічна новина“.

Академія кінематографічних мистецтв і наук, відповідальна за премію “Оскар“, також заявила, що він був “легендою“, яка “об’єднала жорсткість і глибину“.

Чіба вивчав бойові мистецтва протягом 1960-х років, досягнувши успіху в карате. Слідуючи  стопами Брюса Лі, він згодом отримав ролі в японських фільмах і серіалах, зокрема  у впливовій студії Toei.

Він зробив собі ім’я за межами своєї країни як безжалісний найманець бойових мистецтв. За своє життя Чіба  знявся у понад ста фільмах.

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