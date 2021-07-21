Про це повідомляє видання Page Six.

46-річна зірка, мексиканка за походженням, планує випустити новий бренд, який “з гордістю говорить про свою спадщину” і має “справжні мексиканські корені прямо з серця Халіско”, в серпні нинішнього року.

Зазначається, що багато знаменитостей, від Джорджа Клуні до Брайана Кренстона, вже також почали випускати власний алкоголь.

Наприклад, нова текіла 818 Кендалл Дженнер вже розпродана. Джерело повідомило виданню, що вони “насилу можуть задовольнити споживчий попит”, і багато магазинів повідомили про брак продукту протягом перших 24 годин на полицях. Бренд також був розпроданий через Інтернет через кілька годин після запуску.